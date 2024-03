Basket serie C. Il grande ex Ress ospite sabato della Mens Sana

Dopo Marco Crespi, un altro grande ex torna al PalaEstra per assistere a una sfida ufficiale della squadra di coach Betti. Si tratta di Tomas Ress che sabato, in occasione della partita di campionato con Sansepolcro, sarà sugli spalti di viale Sclavo. L’ex capitano della Montepaschi Mens Sana Basket ha giocato in maglia biancoverde dal 2007 al 2014, contribuendo alla conquista di sei scudetti, cinque Coppe Italia e sei Supercoppe Italiane. Ha disputato due Final Four di Eurolega, ovvero Madrid 2008 e Barcellona 2011. Il programma della giornata sarà ricco di appuntamenti per Ress: nella mattinata di sabato incontrerà gli allenatori del settore giovanile biancoverde, nel pomeriggio sarà protagonista di un incontro aperto a tutti, dove racconterà la sua esperienza e risponderà alle domande dei presenti. Il programma dei vari incontri e le location sarà reso noto nei prossimi giorni. L’evento clou della giornata è però alle 20: al PalaEstra i tifosi della Mens Sana potranno applaudire Ress, che tornerà a calcare, se pur solo per un breve saluto, il parquet prima della sfida di Pannini e compagni. "Sarà emozionante accogliere nuovamente alla Mens Sana Tomas Ress – commenta il presidente Francesco Frati – che ci farà rivivere ricordi sempre vivi nella nostra memoria".

Guido De Leo