Basket serie C, in casa Sbf arriva la Sg Fortitudo

Incrocio di bassa classifica, questa sera alla Bondi Arena, per la Scuola Basket Ferrara che ancora deve schiodarsi da quota zero punti e lo vuole fare contro i bolognesi di Sg Fortitudo, penultimi appena quattro lunghezze sopra i bianconeri. Occasione più ghiotta di questa non può esserci per il gruppo allenato da coach Fels, che ha evidenziato tanti limiti in un primo scorcio di campionato davvero deludente: neppure nella peggiore delle ipotesi si pensava ad un avvio fatto di otto sconfitte su otto, a maggior ragione viste le premesse e le ambizioni della società in estate.

La Sg Fortitudo arriva dalla bella quanto sofferta vittoria casalinga contro Guelfo Basket (94-91), e questa sera venderà cara la pelle per mettere ancora più distanza tra sé e la Sbf, che in caso di ulteriore passo falso si allontanerebbe quasi definitivamente dalle concorrenti. Palla a due alle 20.30 alla Bondi Arena.

j.c.