Basket serie c. Inizia la lunga corsa per l’unico posto promozione. Galvi Lissone, sfida alla pari coi bresciani di Gussago

Con l’inizio dei play-in di Serie C parte la lunga corsa verso la finalissima del 22 giugno che metterà in palio l’unico posto a disposizione per la B. Formula cervellotica con una sola squadra su 44 che farà festa. Sono gli effetti secondari (e discutibili) della riforma in corso dei campionati, ma tant’è. Stasera alle 21 al PalaFarè esordisce la Galvi Lissone contro i bresciani di Gussago che, come la squadra di Fumagalli, hanno 6 punti nella classifica di partenza del gironcino Gold est, frutto degli scontri diretti delle altre qualificate dalla prima fase. Assieme a loro due, in testa, ci sono anche Curtatone e Romano di Lombardia, protagoniste dell’altro big match di giornata. Più partite si vincono, più in alto si arriva e migliore sarà il ranking nel tabellone playoff. "Veniamo da un gran finale di regular season in cui abbiamo battuto Gorgonzola, Bottanuco e Romano. Forse non ci voleva la pausa dello scorso weekend, ma va bene così – commenta il general manager Andrea Grazioli –. Obiettivo? Ovviamente arrivare in alto e, possibilmente, evitare la parte di tabellone in cui c’è lo spauracchio, per tutti, Curtatone, che ha un organico da categoria superiore". Stasera potrebbe rientrare Fiorito, si allena ancora a scartamento ridottissimo Broggi. Nel girone Bronze, per evitare la retrocessione, Busnago riceve alle 18.30 Manerbio, mentre Villasanta domani sarà a Viadana.

Ro.San.