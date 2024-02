Basket serie c. Insidiosa trasferta per Castelnovo Il Group Castelnovo Monti affronta una difficile trasferta a Bologna per chiudere la regular season di Serie C. La vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playoff promozione. La Clevertech Montecchio cerca di abbandonare l'ultima posizione, mentre Correggio cerca di dimostrare di essere tornata in forma.