Basket serie C interregionale. Baskérs, subito un duro esame

Il 2025 parte subito con una sfida terribile per i Baskérs Forlimpopoli. che oggi alle 18 ospitano al PalaDimensioneVending Porto Sant’Elpidio in un match dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà per la pur lanciata capolista di coach Tumidei. I marchigiani, infatti, sono la grande delusa in una prima parte di stagione che li ha visti lungamente alle prese con numerosi e importanti infortuni. Non appena ritrovata la quadra, tuttavia, i risultati si sono visti: sei le vittorie consecutive in striscia aperta e quinto posto conquistato con solidità e veemenza da parte di una formazione che può contare forse sul quintetto, per talento ed esperienza, più forte del torneo: Boffini, Rupil, Fabi e Vallasciani sono quattro giocatori di grande carisma e qualità, tutti in doppia cifra di media, a cui va aggiunta un’icona come il play Torresi; elementi che devono trascinare una formazione che dalla panchina non ha molto, ma che di certo ha tutte le carte per giocarsela fino alla fine.

Per i Baskérs, quindi, ripartire con un successo e allungare a tredici la striscia vincente, sarebbe un grande risultato, un’ottima ripartenza in vista delle fasi calde della stagione.

Valerio Rustignoli