Basket serie C interregionale. Baskérs inarrestabili: 14° successo

Prosegue senza soste l’imperiosa marcia dei Baskérs Forlimpopoli che, nella prima giornata di ritorno, abbattono tra le mura amiche il Pisaurum Pesaro con un altro risultato che, al termine, non ammette repliche: 76-56 (10-14; 31-29; 55-43) è infatti il finale di una gara, però, dai due volti.

Nel primo tempo, infatti, Pesaro guida per larghi tratti, scavando il primo break con un parzialino di 0-6 che vale il +5 al 9’, con due bombe di Panichi, e restando in scia fino all’intervallo grazie a un pimpante Pagnini. I Baskérs, però, dopo la pausa lunga volano via: Jonas Bracci, come già aveva fatto nel secondo quarto, continua a martellare nel pitturato e al tempo stesso gli esterni sganciano una serie di triple; così il vantaggio casalingo tocca più volte il +14. Nell’ultimo quarto, non c’è mai partita: Pesaro non riesce a rifarsi sotto e Forlimpopoli conquista così la 14ª vittoria in altrettante gare.

Chemifarma Baskérs: Bocchini, Brighi A. 6, Galletti 4, Ruscelli 5, Sampieri 6, Rossi 8, Grassi 2, Baldisserri, Brighi L. 9, Fin 7, Bracci M. 7, Bracci J. 24. All. Tumidei.

v. r.