Basket serie C Interregionale. Baskérs, l’ultima gara d’andata è da brividi in casa di Urbania

Ultimo impegno del 2024 oggi alle 18 per i Baskérs Forlimpopoli, che sul campo di S. Angelo in Vado affrontano la Pallacanestro Urbania per provare a chiudere al meglio un’annata fin qui perfetta. Non sarà facile, però, per gli uomini di coach Alessandro Tumidei mantenere vetta solitaria della classifica e imbattibilità contro la terza forza del campionato, che arriva al match con una striscia vincente di sei gare consecutive e con una sola sconfitta sulle spalle. Tra i big marchigiani, attenzione al roccioso pivot lettone Arturs Dusels, miglior marcatore dei suoi con quasi 16 punti di media, oltre a Diana e al gruppo di giovani (scuola Vuelle Pesaro) formato da Aloi, Colotti e Di Francesco. Per i Baskérs, quindi, dopo la vittoria contro gli Angels, ecco un’altra sfida forse ancora più difficile, un match che potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una prima parte di stagione comunque al di sopra di ogni pronostico.

v. r.