BASKET SERIE C. Ko per la Bnv Juve che resta terzultima

La Bnv Juve Pontedera è uscita sconfitta dalla trasferta contro l’Union basket Prato con il punteggio di 69-62, al termine di una partita in cui si è trovata costantemente a inseguire l’avversario. Nonostante un buon approccio iniziale la squadra ospite ha chiuso il primo quarto sotto di quattro lunghezze sul 15-11, riuscendo comunque a rimanere in scia.

Nel secondo periodo le difficoltà offensive sono emerse con maggiore evidenza: la Juve Pontedera ha segnato solo 10 punti, mentre Prato ha mantenuto costanti le proprie percentuali al tiro, ampliando il vantaggio fino al 31-21 all’intervallo lungo. Tuttavia al rientro dagli spogliatoi, la squadra ha provato a cambiare passo per rientrare in partita e cercare punti fondamentali in ottica salvezza, ma il terzo quarto ha visto ancora l’Union basket allungare con un parziale di 16-12 che ha portato il divario a 14 lunghezze ma nell’ultima frazione il Pontedera, ha finalmente trovato ritmo in attacco, segnando ben 29 punti.

Questa sconfitta ha mantenuto la Juve terzultimo posto in classifica, scongiurando il rischio dell’ultima posizione e della retrocessione diretta ma lasciando ancora aperta la lotta nei play-out.