Basket serie C. La Bnv prova a rialzarsi. Arriva San Vincenzo

Dopo la sconfitta contro Fucecchio, caratterizzata da un primo quarto disastroso, domani alle ore 18, sul parquet di Pontedera arriva San Vincenzo e la BNV Juve Pontedera sa di non poter più sbagliare. L’obiettivo è chiaro: approcciare la partita con la giusta mentalità ed evitare quei passaggi a vuoto che nelle ultime uscite, hanno compromesso il risultato già nei primi minuti. Troppo spesso la squadra si è trovata a inseguire, pagando a caro prezzo l’avvio molle e distratto, difatti all’andata contro San Vincenzo accadde lo stesso, con i ragazzi di Pontedera costretti a rincorrere per tutta la gara senza mai riuscire a completare la rimonta.

Adesso il margine d’errore è minimo, la classifica si complica e serve una reazione immediata per dimostrare di poter lottare fino alla fine per l’obiettivo salvezza. Sul parquet amico la Juve Pontedera riesce spesso a trovare energie extra e maggiore convinzione, trascinata dal calore dei tifosi. Servirà quindi una prestazione di carattere, fatta di intensità difensiva e lucidità in attacco per provare a mettere in difficoltà un avversario di alto livello.

San Vincenzo si presenta tuttavia con un roster competitivo e con l’innesto sotto canestro di Lorenzo Bruno, un giocatore capace di spostare gli equilibri in Serie C grazie alla sua fisicità e alla sua esperienza.