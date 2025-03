BASKET SERIE C. La Bnv non può fallire contro Montevarchi

Dopo la sconfitta contro l’Union basket Prato la Bnv Juve Pontedera si troverà domani alle ore 18:30 sul parquet di casa, di fronte alla sfida più complicata della stagione contro Montevarchi. L’avvio del match sarà un primo test per capire l’approccio mentale delle due squadre. La capolista punterà a partire forte, aumentando subito i giri del motore per imporre il proprio ritmo e soffocare ogni tentativo di resistenza avversaria ma Pontedera dal canto suo, dovrà cercare di reggere l’impatto iniziale senza lasciarsi sopraffare dall’intensità e dalla qualità degli avversari, evitando quegli errori che nelle ultime uscite hanno spesso compromesso la partita già nei primi due quarti. Sarà fondamentale quindi non concedere punti e riuscire a trovare fluidità e con tre giornate ancora da disputare, ogni possesso potrà avere un peso determinante nella corsa alla salvezza. L’obiettivo resta conquistare due punti fondamentali per la classifica, ma il modo in cui verrà affrontata questa sfida dirà molto sulle reali possibilità di Pontedera di giocarsi la permanenza nella categoria.

Andrea Martina Torre