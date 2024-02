Basket serie C. La Dukes di Mameli a caccia dei playoff

Penultima giornata della stagione regolare nel campionato toscano di serie C unica di pallacanestro e trasferta chiave per le ambizioni di play-off della Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro, quarta in classifica. I bianconeri di coach Luigi Mameli sono impegnati alle 18,30 di oggi a Pontassieve contro la Valdisieve, formazione che li segue in classifica di 4 punti e che quindi vanta ancora qualche possibilità.

Alla Dukes serve invece una vittoria per avere la certezza matematica della qualificazione, altrimenti dovrà giocarsi tutto nella partita conclusiva fra le mura amiche contro il San Vincenzo, secondo alle spalle del Costone Siena ma non ancora sicuro – al momento – di mantenere la piazza d’onore. Quaranta minuti decisivi, quindi, per un traguardo storico nella storia biturgense della palla a spicchi.