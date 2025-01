Basket serie c. La Folgore chiude il suo girone d’andata

A tre settimane di distanza dall’ultimo impegno, quando arrivò la bella vittoria casalinga contro San Sepolcro, anche per la Folgore Fucecchio Boldrini Selleria è tempo di tornare in campo dopo la sosta per le festività natalizie. Domani alle 18 i biancoverdi chiuderanno infatti il girone di andata del campionato di Serie C Unica sul campo del Cus Pisa, in quello che si delinea come un vero e proprio scontro diretto dato che le due compagini sono appaiate in classifica a quota 6 punti, anche se la Folgore deve recuperare la sfida con il San Vincenzo programmata per il prossimo 22 gennaio sul litorale tirrenico.

I pisani sono comunque reduci da una sconfitta per un solo punto contro la quotata Valdisieve e tra le mura amiche hanno già battuta squadra più avanti in classifica come Sancat e Agliana. Alla squadra di coach Pistolesi servirà quindi una prestazione attenta soprattutto in difesa, dove l’intensità non dovrà mai mancare.