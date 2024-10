Basket Serie C. La Folgore esulta in casa dopo quasi sette mesi

Quasi sette mesi dopo esatti dall’ultima volta la Folgore Fucecchio è tornata a vincere in casa. Dal 27 marzo scorso contro Monsummano nella poule salvezza del passato campionato all’ultimo weekend contro Bottegone nella terza giornata della C Unica 2024-25. Un successo arrivato in rimonta negli ultimi minuti che permette ai biancoverdi di riscattare le due precedenti sconfitte contro Union Prato e soprattutto Fides Montevarchi.

Tuttavia i ragazzi di coach Pistolesi partono contratti, lasciando strada libera ai pistoiesi che nel primo quarto scappano subito oltre la doppia cifra di vantaggio (più undici sul 15-26 al 10’). Nella seconda frazione si segna poco da entrambe le parti (10-10 il parziale), con gli ospiti che restano quindi saldamente al comando andando al riposo lungo sul 25-36 a loro favore.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, però è tutta un’altra Folgore Fucecchio che, trascinata da un ottimo Menichetti (alla fine miglior marcatore dell’incontro con 19 punti) comincia una lenta e graduale rimonta che alla fine del terzo tempino le consente di riportarsi sotto a sole 4 lunghezze di distacco (46-50 al 30’). L’inerzia del match è ormai cambiata e infatti nell’ultimo quarto si scatenano i due fratelli Simone e Stefano Orsini, che dall’arco mettono le triple necessarie all’aggancio. Mancano circa tre minuti quando la Folgore Selleria Boldrini mette per la prima volta la testa avanti sul 62-60.

In un finale al cardiopalma Bottegone le tenta tutte per contro sorpassare, ma la precisione e freddezza dalla lunetta dei due Orsini (alla fine 30 punti a referto in due) rintuzzano ogni assalto pistoiese. La Folgore raggiunge così il più quattro sul 66-62 e gestisce al meglio le ultime azioni fino al 69-65 alla sirena, potendo così festeggiare insieme al proprio pubblico i primi due punti stagionali. Questo il tabellino biancoverde: Ferrati, Calugi 6, Galligani 6, Giachetti 1, Orsini Si. 17, Gazzarrini 5, Scardigli n.e., Fogli n.e., Orsini St. 13, Menichetti 19, Tessitori, Orsucci 2. Si.Ci.