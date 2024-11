Basket serie c. La Folgore chiede la spinta del pubblico

Torna a scendere in campo davanti al proprio pubblico la Folgore Boldrini Sellerie, che domani alle 18 ospita al Palasport di Fucecchio il Valdisieve (arbitrano Natucci di Bagni di Lucca e Sizzi di Prato). I biancoverdi sono reduci da quattro sconfitte di fila con l’ultima vittoria che risale ormai a più di un mese fa sul parquet del Cus Firenze. Di fronte una squadra che li precede in classifica di quattro lunghezze, ma che in trasferta ha sempre perso tranne la gara di esordio sul campo del Bottegone. L’obiettivo in casa Folgore è quello di cercare di mettere fine a un periodo non proprio brillante, anche se coach Pistolesi dovrà fare i conti con molti assenti, alcuni più gravi del previsto. Per questo tutta la società spera in una massiccia presenza del pubblico di Fucecchio sugli spalti per colmare con la voce le assenze. Insomma, al Palasport dovrà essere davvero il ‘sesto uomo’ in campo. Valdisieve è temibile in attacco, 633 punti finora alla media di oltre 79 a partita, ma la Folgore è la squadra che ha concesso meno punti dopo San Vincenzo che ha però una gara in meno.