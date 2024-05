Basket Serie C. La Galvi ritrova Marinò. Sfida a MilanoTre

MilanoTre-Lissone può definirsi una “classica“ dei campionati regionali di basket. Questo giro ha un valore ulteriore perché la vincente della serie al meglio delle tre partite si qualifica alla semifinale dove sfiderà quasi certamente la grande favorita Curtatone, che ai quarti se la vedrà con Varese Academy. Insomma, posta in palio elevata e si comincia già questa sera con gara-1 a Basiglio alle 18, gara-2 è in programma mercoledì sera a Lissone, per la “bella“ si tornerà eventualmente a Milano. Ed è una classica anche per Max Mazzali "…ma credo di aver perso il conto delle volte con cui ci ho giocato contro. Siamo sicuramente sopra la doppia cifra. Il bilancio, contato male, dovrebbe essere tutto sommato in equilibrio. All’inizio contro coach Pugliese non vincevo mai, poi il trend si è invertito. L’ultima volta nell’anno in cui ho allenato a Cermenate ho vinto sia all’andata che al ritorno". Rispetto alla serie contro Wiz Legnano torna a disposizione Matteo Marinò (foto) che saltò gara-2 degli ottavi per motivi di lavoro. L’esperto play monzese si è allenato regolarmente tutta la settimana e oggi sarà della gara. "Anche i giocatori non sono cambiati.

MilanoTre ha uno zoccolo duro che resiste nel tempo. E poi è la classica avversaria che ti fa giocare male, rognosa, che sa toglierti certezze e mettere il classico granellino di sabbia nei tuoi meccanismi. Ma in generale sono convinto che la Galvi sia dotata di un maggiore talento e dovremo essere bravi a sfruttarlo specie in attacco, il tutto sorretto da una gran difesa. Altri aspetti a nostro favore sono la fisicità di Terreni e la pericolosità sul perimetro degli esterni". Terreni è sicuramente l’uomo in più di questi playoff, autore di 30 punti in gara-2 a Legnano a cui vanno aggiunti i 13 dell’esordio sempre contro la Wiz. Sarà l’osservato speciale numero-1.

Ro.San.