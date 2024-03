Basket serie C. La Mens Sana a caccia del riscatto con Prato

Resettare la prima amara sconfitta casalinga della stagione e cercare riscatto già giovedì sera a Prato contro una corazzata a un passo dalla clamorosa esclusione dai playoff. La Mens Sana riflette su cosa non è andato per il verso giusto domenica contro San Vincenzo, quando in almeno un paio di situazioni, l’inerzia in favore dei biancoverdi è stata gettata alle ortiche. "I nostri avversari hanno giocato una bella partita fin dalla prime battute mettendoci in difficoltà – l’analisi del capitano biancoverde Edoardo Pannini –. Noi siamo rientrati alla fine del secondo quarto ma Sa Vincenzo è rimasta sempre sul pezzo approfittando di quando noi ci siamo innervositi per qualche decisione arbitrale ma fa parte del gioco. Dovremo essere bravi a gestire questo tipo di momenti e di difficoltà. Di buono c’è che abbiamo mantenuto la differenza canestri che potrà tornarci utile per provare a restare davanti a loro mantenendo quindi il vantaggio del fattore campo nel primo turno playoff. E’ una sconfitta che ci fa capire che tipo di avversario troveremo nella post season". Già stasera i biancoverdi torneranno ad allenarsi in vista del turno pre-pasquale. "Adesso pensiamo a Prato, che sicuramente dovrà vincere ma più che agli altri dobbiamo pensare a noi stessi".

g.d.l.