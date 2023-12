Basket Serie C. La Mens Sana è tornata a sorridere. Pannini determinato

Dopo le due vittorie consecutive contro Synergy Valdarno e Fides Livorno la ‘Note di Siena’ Mens Sana si gode la sosta da prima della classe in solitaria. A fare il punto della situazione in casa biancoverde il capitano Edoardo Pannini (nella foto), che riparte dal pesante successo di Livorno. "Non era affatto facile vincere in casa della Fides, anche perché ci siamo arrivati senza Cucini e con Iozzi non al meglio – ha detto il numero 4 della Mens Sana – e quindi con le rotazioni molto corte in più la Fides a mio avviso è una ottima squadra a cui la classifica attuale non le rende merito". Determinante è stato l’approccio dei ragazzi di Betti con un primo parziale offensivamente perfetto. "Siamo partiti davvero forte e il primo tempo secondo me ci permesso ci essere avanti con un buon margine. Ad inizio del terzo quarto i nostri avversari hanno invece fatto qualche canestro consecutivo che ha ribaltato l’inerzia ma poi da li siamo stati bravi e rimanere concentrati e portarla a casa nel finale. La partita è stata i equilibrio a lungo e ho pensato che la potessimo vincere davvero solo nel finale. Però dall’atteggiamento che avevamo sentivo che sarebbe stato allo stesso tempo difficile perdere perché eravamo sempre molto concentrati e non abbiamo mai perso la testa anche quando sono arrivati a meno uno. È stato un bel segnale. Vogliamo migliorare molto e vedo che stiamo crescendo evitando gli errori che alcune volte ci hanno condizionato specie nei finali di gara quando abbiamo subito dei parziali". La buona notizia da Livorno, oltre al successo, è che l’infortunio a Puccioni sembra meno grave del previsto. "E’ un giocatore fondamentale per noi e siamo davvero felici che non sia niente di grave. Per fortuna adesso c’è la pausa e speriamo di averlo a disposizione già per la prima del 2024". Infine gli auguri ai tifosi. "Vanno ringraziati per ciò che ci stanno dando e a loro auguro un felice Natale e un buon anno nuovo".

g.d.l.