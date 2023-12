Basket Serie C. La Mens Sana è tornata ad allenarsi. Il prossimo ostacolo è Pontedera

È tornata ad allenarsi ieri sera al PalaEstra la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball, che dopo qualche girono di stop coinciso con il Natale ha messo nel mirino la prima gara del 2024. Pannini e compagni torneranno sul parquet amico mercoledì 10 gennaio, alle 20,45, nello scontro diretto contro la Juve Pontedera, attuale quarta forza del campionato a meno quattro dalla capolista biancoverde e già battuta all’andata a domicilio dai ragazzi di coach Betti. Nell’ambiente mensanino c’è grande entusiasmo per aver chiuso l’anno solare da primi della classe in solitaria grazie alla sudata ma meritata vittoria in casa della Fides Livorno. Battere quella che sulla carta era la grande favorita del girone e farlo senza un giocatore del roster (Cucini, neanche a referto), con Iozzi a mezzo servizio e soprattutto con Puccioni, principale bocca da fuoco offensiva per la squadra di Betti, out dall’inizio del terzo periodo, non era affatto facile ma quella capacità di saper soffrire e stringere i bulloni in difesa è stata davvero un ottimo segnale. Ovvio che alla fine della regular season manca ancora molto e per centrare il pass per la fase successiva, quella che mette in palio la qualificazione ai playoff incrociando le prime quattro dell’altro girone, servono ancora diverse vittorie. Ma chiudere l’anno da capolista, per giunta in solitaria, è senz’altro un bel viatico per una squadra profondamente rinnovata nel roster e nella guida tecnica. Tornado alla ripresa della preparazione, nelle prossime ore Alberto Puccioni si sottoporrà ad ulteriori controlli per valutare le condizioni dopo la distorsione di secondo grado alla caviglia sinistra rimediata a Livorno. La speranza è quella di averlo a disposizione per la sfida contro la formazione della sua città natale. Guido De Leo