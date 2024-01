Basket Serie C. La Mens Sana mette nel mirino la Juve Pontedera

Mancano ancora otto giorni al ritorno sul parquet della ‘Note di Siena’ Mens Sana che riprenderà nelle prossime ad allenarsi in vista del primo match del 2024, previsto per le 20,45 di mercoledì 10 gennaio al PalaEstra contro la Juve Pontedera. Uno scontro diretto molto importante in chiave raggiungimento dei primi quattro posti, per una Mens Sana, attuale capolista solitaria del girone B di serie C, che intende arrivare alla seconda fase per poi giocarsi le sue carte per la qualificazione alla post season. Resta da valutare la caviglia sinistra di Alberto Puccioni, uscito anzitempo nell’ultima gara del 2023 contro la Fides Livorno. Le condizioni della guardia ex Cecina e Montecatini sembrano in netto miglioramento e da Viale Sclavo filtra un cauto ottimismo sul recupero, almeno parziale, per la prima palla a due del nuovo anno. Quello che si è appena chiuso è stato un anno importante per la Mens Sana, ripartita lo scorso luglio con la nuova società e protagonista di un eccellente girone di andata. "Il bilancio del 2023 è senza dubbio positivo – ha detto il presidente della società Francesco Frati a Canale3 – sicuramente per quanto riguarda la seconda parte della stagione 2022/23 ma anche per la prima fase di quella corrente. Nuovi partner del territorio, inoltre, sono entrati nel progetto e vogliono supportarlo. Per i prossimi mesi la nostra missione è sempre la stessa: continuare nel percorso di consolidamento economico ed organizzativo, auspicando che i lavori al palazzetto finiscano il prima possibile, e possibilmente riuscire a far crescere il numero degli spettatori, circa 800, già record assoluto per la categoria, e portare ancora più gente a vedere le partite. Parallelamente ovviamente implementare anche il settore giovanile, anch’esso in una fase di crescita". g.d.l.