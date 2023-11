Basket Serie C. La Mens Sana non sbaglia. Agliana deve arrendersi

MENS SANA

81

AGLIANA

73

MENS SANA: Brambilla, Pannini 4, Giorgi, Marrucci 10, Figus ne, Puccioni 12, Sabia 16, Cucini 2, Masini ne, Prosek 23, Tognazzi 14. Allenatore Betti.

AGLIANA: Mucci 2, Catalano 10, Cannone 18, Rossi 26, Andrei, Mbengue 3, Bibaj ne, Nieri 9, Bonistalli 1, Bacci 4. Allenatore Gambassi.

Arbitri: Deliallisi, Cavasin.

Parziali: 23-18, 46-40, 60-54.

SIENA – Vittoria sofferta ma importantissima per la Mens Sana che supera Agliana per 81-73 al termine di incontro teso, equilibrato e combattuto fino alla fine. Un risultato che permette ai biancoverdi di arrivare allo scontro in casa della capolista Pino Firenze con soli due punti di distacco in classifica. È di Tognazzi il primo canestro della Mens Sana dopo l’iniziale vantaggio di un’Agliana che gioca con grande intensità sin dalle battute iniziali del match. La Mens Sana risponde con la stessa moneta cercando di mettere in ritmo gli esterni. Tra cui un Puccioni schierato in quintetto da coach Betti nonostante i problemi fisici accusati nei giorni precedenti al match. Nel primo quarto, il massimo vantaggio mensanino arriva a +7. Ma la percentuale al tiro è bassa, un fattore che unito alla grande energia messa in campo dagli ospiti, permette ad Agliana di agganciare e superare la Mens Sana a metà secondo quarto (33-34). La reazione dei padroni di casa è immediata: Tognazzi, Sabia e Prosek (per molto tempo insieme sul parquet vista anche l’assenza per squalifica di Iozzi) producono il contro-break (6-0) che, di fatto, permette alla Mens Sana di chiudere sul +6 il primo tempo.

Agliana si schiera a zona nel terzo quarto speculando sulla serata storta al tiro dall’arco della Mens Sana. Ma sono Prosek e un attivissimo Sabia a trovare i canestri della provvidenza che permettono ai biancoverdi di allungare sul finire di terzo quarto e di toccare il +12 (54-42 al 27’). Agliana però non demorde e rimane attaccata alla partita con determinazione. Ma anche la Mens Sana non difetta affatto di grinta: dopo un bel recupero di Pannini, Marrucci in contropiede trova il +13. Il finale è tesissimo: per doppio tecnico vengono espulsi il coach ospite Gambassi e Tognazzi. Agliana arriva fino al -4 ma la Mens Sana riesce a stringere i denti riuscendo a mantenere il vantaggio fino a quando Prosek, dalla lunetta, trova i canestri del definitivo 81-73.

AF