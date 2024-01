Basket Serie C. La Mens Sana scalda i motori. Stasera amichevole a Castelfiorentino

La ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball prosegue sul parquet del PalaEstra la preparazione in vista della ripresa del campionato di serie C, fissata per mercoledì 10 gennaio. Tognazzi e compagni saranno di scena tra le mura amiche alle 20,45 contro la Juve Pontedera per una sfida molto importante in chiave mantenimento dei primi quattro posti che valgono l’accesso alla seconda fase della stagione che a sua volta mette in palio quattro piazze della griglia playoff. Coach Paolo Betti (nella foto) per la palla a due contro Pontedera spera di poter recuperare la guardia Alberto Puccioni, uscito anzitempo contro la Fides Livorno nell’ultima sfida del 2023 e costantemente monitorato dallo staff medico ed atletico biancoverde. Le sensazioni, a sei giorni dal match, sono infatti piuttosto positive anche grazie al lavoro che l’atleta ex Cecina e Cassino sta svolgendo quotidianamente in palestra per recuperare il prima possibile dall’infortunio.

Stasera intanto la squadra sarà di scena a Castelfiorentino per un test amichevole mentre domani è prevista l’ultimo allenamento della settimana prima di due giorni di riposo. Nel frattempo ha ripreso la propria attività dopo la sosta natalizia anche il settore giovanile di viale Sclavo diretto da Pierfrancesco Binella. Mancano ormai pochi giorni alla partenza dei ragazzi della Under17 Eccellenza per la seconda tappa della EYBL di Praga dopo quella molto positiva e non solo per i risultati sul campo della prima fase a Francavilla Fontana dello scorso dicembre. La formazione di coach Discepoli sarà di scena infatti in Repubblica Ceca da giovedì 11 a domenica 14 gennaio per la seconda tappa stagionale della European Youth Basketball League, la competizione che riunisce i settori giovanili più importanti in Europa.

Guido De Leo