Basket Serie C. La Mens Sana si concentra su Sansepolcro. Prosek e Iozzi sembrano recuperabili. Sta per arrivare il giorno di Tomas Ress

Resettare il primo ko del 2024, arrivato nella serata più importante e al termine della peggiore prestazione dell’anno al cospetto di una corazzata come il Costone che ha giocato una gara sostanzialmente perfetta sotto tutti i punti di vista. Per fortuna la ‘Note di Siena’ Mens Sana ha l’occasione del riscatto già domani sera al PalaEstra contro Sansepolcro per la quarta giornata di andata della seconda fase. Le condizioni di Prosek e Iozzi sembrano in miglioramento e dovrebbero essere entrambi del match, seppur non al top visti i recenti acciacchi. Nell’immediato post derby destava preoccupazione nell’ambiente soprattutto il problema accorso a Iozzi ma il giocatore sembra essere sulla via del recupero.

La società biancoverde intanto ha ufficializzato il programma della giornata di domani, quando tornerà a Siena l’ex capitano Tomas Ress. Prima, in tarda mattinata, l’ex lungo della Mens Sana e della Reyer Venezia terrà un incontro con i gli allenatori al PalaEstra sul tema ‘il tiro da fuori per un lungo moderno’. Un fondamentale che di sicuro ha cambiato la carriera di Ress e che è sempre più importante per i giocatori moderni. L’incontro è aperto a chiunque volesse partecipare. Basta prenotare la propria presenza scrivendo a [email protected]. Alle 17,30 e fino alle 19 un altro appuntamento aperto a tutti, che si terrà presso l’auditorium di Siena Ambiente in via Simone Martini e che sarà moderato da Matteo Tasso. Saranno presenti anche altri addetti ai lavori, che potranno fare a loro volta domande all’ex capitano biancoverde. Nella parte conclusiva dell’evento ci sarà spazio anche per le curiosità da parte del pubblico presente. Alle 20 poi l’ex azzurro sarà sul parquet del PalaEstra ed assisterà alla sfida contro Sansepolcro (palla a due alle 20,30). Guido De Leo