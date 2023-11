Basket Serie C. La Vismederi Costone va a canestro con gli Attortellati. Mercoledì grande conviviale nella contrada della Selva

Sarà una serata all’insegna del buongusto e dello stare assieme, quella voluta dal Costone in collaborazione con gli Attortellati, in programma per mercoledì 15 novembre. La cena verrà allestita nella Contrada della Selva e avrà inizio alle ore 20. Si prevede un tutto esaurito in quanto i protagonisti assoluti della serata saranno i tortelli maremmani, abilmente confezionati con l’impareggiabile arte culinaria dalle sapienti mani dei cuochi degli Attortellati che ultimamente stanno spopolando in tutto il territorio regionale, grazie ai loro piatti prelibati creati con prodotti della terra che loro stessi coltivano. Un’eccellenza toscana molto vicina al Costone in quanto uno dei soci fondatori, Simone Pepi, uno dei fratelli dei famosi cuochi, è da molti anni dirigente del Costone assieme alla moglie Luisa Mari. Da qui nasce l’accordo di sponsorizzazione tra le due realtà che hanno deciso così di dare vita a questa conviviale, dove si prevede una grande partecipazione di commensali. Saranno presenti tutti i satelliti sportivi del Pianeta Costone, un progetto questo dedicato ai giovani, varato nel giugno scorso da David Fattorini e Matteo Borsi, che abbraccia tutte le realtà del Costone, vale a dire le due Società, quella Maschile e quella Femminile, i due Settori Giovanili, il Baskin e il Minibasket. La sede degli Attortellati è nei pressi di Grosseto, in località la Trappola, ma spesso li vediamo all’opera anche a Siena in diverse Contrade; saranno infatti di scena venerdì 10 novembre nel Castellare della Civetta. Nel corso della serata organizzata dal Costone, verranno assegnati, tramite una sorta di asta a sfondo benefico, alcune opere realizzate dall’artista austriaca Gina Roche che nel settembre scorso ha donato molte delle sue opere al Ricreatorio Pio II che le ha esposte nel proprio Teatro. La cena sarà aperta a tutti, basterà prenotarsi chiamando il 339 6283182 o il 349 4538743, entro il 13.