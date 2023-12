Basket Serie C. L’Apl non stecca con Mi Games

La Galvi Lissone non stecca l’ultima gara del 2023, imponendosi al PalaFarè sul fanalino di coda Mi Games Milano col punteggio di 85-60. Tra i lissonesi, ancora out Fiorito, si rivede dopo un mese Lele Villa, in panchina Tomba per i postumi dell’infortunio alla caviglia. Partita dai due volti, equilibrata nel primo tempo (40-36) con Lissone che perde dopo pochi secondi Broggi (problemi alla caviglia) e secondo tempo tutto di marca locale con i ragazzi di coach Fumagalli che nel terzo quarto piazzano un break di 21-2 per il 61-43 al 30’. Tutto facile per i lissonesi con ampio utilizzo dei più giovani (Dascola e Galliani) che nel quarto periodo completano fino al definitivo 85-60. Spiccano i 24 punti del solito Terreni (foto) e i 10 di Marinò.

Ro.San.