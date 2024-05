Basket serie C. Lugo ko nel finale a Castelnovo. Adesso la salvezza si complica

Castelnovo Monti

74

Aviators Lugo

73

CASTELNOVO MONTI: Vozza D. ne, Giberti ne, Magnani 18, Vinciguerra 6, Bucci ne, Longagnani 9, Bosnjak 14, Codeluppi 8, Bravi 5, Tosti 6, Morini 7, Parma Benfenati 1. All.: Vozza G.

LUGO: Goi 10, Morozzi ne, Baroncini L., Fussi 7, Creta 6, Canzonieri 2, Ciadini 6, Arosti 14, Ravaioli 28, Pasquali Evangelisti ne. All.: Baroncini F.

Arbitri: Vaccarella - Zuffa

Note. Parziali: 25-18; 41-34; 65-51

Gli Aviators perdono al fotofinish a Castelnovo Sotto e vedono complicarsi la strada per conquistare la salvezza diretta. I lughesi sono obbligati a vincere sabato in casa del CMO Ozzano (ore 20.30) un delicato scontro diretto che potrebbe condannarli ai playout (gli spareggi salvezz li disputa la quarta classificata), vista anche la sconfitta nel match d’andata.

A Castelnovo Sotto gli Aviators devono recriminare per un match ricco di alti e bassi, in cui non basta un ottimo ultimo quarto chiuso con un parziale a favore di 22-9. Sotto 61-72 è arrivata la rimonta prima con la tripla di Ciadini per il 71-74 e poi con Arosti che ha firmato il 73-74 a 52’’ dalla fine. Punteggio che però non cambia fino alla sirena e così ad esultare sono i padroni di casa. Classifica: Castelnovo Sotto e Novellara 8; CMO Ozzano* e Lugo 6; Modena* 0. * già riposato