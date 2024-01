Basket serie C. Lugo, Medicina amara

Aviators Lugo

52

Virtus Medicina

73

LUGO: Goi 8, Laslau, De Carli ne, Morozzi, Baroncini L. 2, Fussi, Creta 8, Canzonieri 4, Ciadini, Arosti 6, Ravaioli 24, Pasquali. All.: Baroncini F.

MEDICINA: Murati 5, Curione 2, Poluzzi 10, Sabattani 2, Folli 18, Cattani 5, Lorenzini ne, Iattoni 8, Zambon 14, Martini 6, Galvani 3. All.: Dalpozzo

Arbitri: Zambelli – Zanetti

Note – Parziali: 16-18; 24-43; 32-53.

Niente da fare per gli Aviators con la capolista Medicina. Lugo crolla nel secondo quarto dove realizza soltanto 8 punti, arrivando all’intervallo sotto 43-24. La differenza di valori e di obiettivi tra le due squadre è evidente ed infatti l’esperienza degli ospiti permette loro di colpire al momento giusto, ovvero quando Lugo inizia a non segnare. Medicina colpisce con canestri dalla lunga distanza e da sotto, dominando anche a rimbalzo. La partita finisce qui, perché anche nel terzo periodo l’attacco lughese produce soltanto 8 punti e così ci devono pensare Goi e Ravaioli a non rendere il passivo ancora più ampio. L’unica consolazione per la squadra di coach Federico Baroncini è che questa non era di certo la partita da vincere per migliorare la classifica in vista della seconda fase del campionato. Non è stato brillante l’esordio in maglia Aviators di Ciadoni, pivot classe 2002 arrivato dalla B Interregionale dove giocava con i Tigers Romagna: il giocatore ha chiuso con uno 0/2 dal campo, ma ha comunque tutte le caratteristiche per essere molto funzionale nel gioco della squadra, andando a rinforzare il reparto lunghi. Nel prossimo turno gli Aviators ospiteranno sabato alle 20.30 gli Angels Santarcangelo.

Classifica: Medicina 28; CMP Bologna* 26; Baskers Folimpopoli 22; Molinella* 16; Santarcangelo* 14; Ozzano 12; Guelfo*, Lugo e SG Fortitudo Bologna* 10; San Lazzaro 8; Scuola Basket Ferrara 4. * già riposato