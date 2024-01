Basket serie c. L’Union Prato regola i Dukes Sansepolcro

Grande vittoria in serie C maschile per l’Union Basket Prato targata Sim Tel Comunicazioni. Un successo arrivato al primo extraa-time per i pratesi, che si impongono 80-74 sul parquet di Dukes Sansepolcro . "Una vittoria importante, fortemente voluta, e preparata bene durante le settimane di vacanza – commenta coach Paoletti -. Ora sotto con la sfida casalinga contro Us Livorno domenica prossima". Nel frattempo, sempre in serie C, oggi la Sibe Gruppo AF Prato farà visita a Fucecchio, in un campo storicamente tosto. Terza contro ultima, ma non significa nulla, i Dragons predicano concentrazione massima per tornare a macinare punti in campionato dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Toscana: "Nella partita di andata – ricorda il viceallenatore Marco Gabbiani – Fucecchio ci mise molto in difficoltà grazie al parco esterni e a giocatori interni molto fisici e abili nel gioco sotto canestro. La classifica non rispecchia i valori reali dei nostri avversari".

L. M.