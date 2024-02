Basket serie C. Macina apre il fuoco e i Titans prendono i Taurus per le corna

I Titans tornano alla vittoria nel posticipo dell’ottava di ritorno della C umbro-marchigiana. In casa della Taurus Jesi finisce 55-73 ed è un successo tutto sommato tranquillo per la truppa di Millina, che ha qualche problema solo nel primo quarto, chiuso coi marchigiani a +5 (19-14).

Di lì in poi a prendere in mano le redini del match è il capitano Davide Macina, che apre il fuoco dalla lunga distanza e scava il solco con tre triple. San Marino, che è ancora senza Dini, ha buone cose in area da Felici e va all’intervallo su un significativo +16 (26-42).

Nella ripresa arriva anche il +21 sul 39-60, poi ecco l’ultimo tentativo di recupero della Taurus che porta la partita sul 48-62 con la tripla di Marcone. A quel punto, ecco che la Pallacanestro Titano spinge nuovamente sull’acceleratore e non si volta più indietro, chiudendo col canestro del classe 2007 Thomas Gasperoni.

I Titans torneranno al Multieventi sabato (ore 18) per la nona di ritorno. L’avversario è Montemarciano, una delle storiche rivali dei biancazzurri e squadra che nelle Marche, all’andata, la spuntò grazie al colpo di classe di Maggiotto allo scadere.

Il tabellino: Pagliarani, Gamberini 8, Frigoli 9, Macina 17, Fusco 11, Botteghi, Dini ne, Felici 13, Pesaresi 13, Monticelli, Gasperoni 2. All.: Millina.

Nella serie C emiliano-romagnola, gli Angels sono attesi sabato al match in casa della SG Fortitudo Bologna (ore 18). A tre gare dal termine della prima fase, un incontro ormai ininfluente visto che i primi tre posti che regalano i playoff sono irraggiungibili. All’andata fu la Dulca a esultare in una partita ad altissimo punteggio, chiusa sull’89-86.