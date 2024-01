Basket - Serie "C» maschile. Bama duro quasi come il Costone. Cede solo nel finale a testa alta

COSTONE SIENA

82

BAMA ALTOPASCIO

72

COSTONE SIENA: Banchero 9, Ceccarelli, Radchenko 8, Terrosi 5, Banchi 9, Zeneli 8, Ondo Mengue 17, Bruttini 16, Nasello. All.: Tozzi.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 8, Cannone, Bonfanti n.e., Bini 16, Galligani 2, Covino 7, Baroncelli 8, Barbarosa 18, Doveri 13. All.: Traversi.

Arbitri: Russo e Putaggio di Firenze.

Note: parziali 19-18, 40-37, 62-59.

SIENA - Un Bama che non ti aspetti. E’ vero che è arrivata un’altra sconfitta, ma solo grazie al 20-13 dell’ultimo quarto per i padroni di casa, al termine di una gara sempre equilibrata, sul campo della capolista Costone Siena che ha dovuto sudare parecchio per avere ragione dei rosablu, da tutti attesi come vittima sacrificale, vista la netta differenza in classifica, ma anche di risorse tecniche e con le solite assenze diventate croniche ormai. Una squadra, quella di coach Traversi, sempre attaccata agli avversari che non ha mai mollato un centimetro, sia fisicamente che (ancora più importante), mentalmente. Con Montevarchi, tanto per fare l’ultimo esempio, il match era durato un quarto, il primo.

Invece, al "Palaorlandi" di Monteriggioni, Bini e compagni hanno gettato sul parquet il cuore: 19-18 e 40-37 all’intervallo lungo. A 10’ dal termine il tabellone dice 62-59. Poi, ovviamente, il Costone, con rotazioni ben più ampie, decide di premere maggiormente il piede sull’acceleratore, in vista del traguardo e vince. Ma i segnali, in vista dei due spareggi-salvezza che si stagliano all’orizzonte – con Prato Giovane giovedì prossimo, al "Palapertini" e a Pistoia con il Bottegone, sabato prossimo –, sono ottimi. Servirà la stessa intensità per mettere nel carniere le vittorie necessarie a guadagnarsi un posto buono nella griglia degli spareggi per non retrocedere.

Mas. Stef.