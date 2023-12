Basket: serie "C" maschile. Bama fa quello che può

PRATO

85

BAMA

60

PRATO BASKET: Manfredini 3, Sangermano, Artioli 14, Magni 16, Staino 6, Berni 10, Pinelli 5, Casella 13, Salvadori 16, Smecca n.e.. All.: Pinelli.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 8, Bonfanti 1, Bini Enabulele 13, Galligani 2, Covino, Baroncelli 6, Barbarosa 22, Doveri 8. All.: Traversi.

Arbitri: Cammilli di Empoli e Lodovichi di Impruneta.

Note: parziali 23-23, 44-34, 66-49.

PRATO - Il Bama decimato resiste due quarti, costringendo alla parità i più quotati avversari. Poi il crollo. I rosablu, privi di Cannone, Nieri, Dal Canto e con Falchi influenzato ed altri atleti non al meglio, ha cercato di fare il possibile. Un primo quarto ottimo, grazie anche a Barbarosa, con il tabellone che recita 23 pari al primo min-intervallo. Rotazioni ridotte ai minimi termini, senza allenamenti dal turno precedente non potevano non influire. E, così, malgrado capitan Bini abbia lottato come un leone, è arrivato inesorabile il distacco, contenuto a dieci lunghezze all’intervallo lungo.

Nella ripresa le speranze erano davvero risicate e i padroni di casa, come prevedibile, hanno preso il largo. Tutto nella norma. Adesso ci sarà un lungo stop del torneo. Sarà fondamentale recuperare infortunati ed acciaccati e ricalibrare una preparazione che, in estate, per assenze e problemi vari, non è stata perfetta. Si ritornerà a giocare giovedì 11 gennaio, alle 21, a Ponte Buggianese, contro Montevarchi.

Che sarebbe stata una stagione difficile si sapeva, perché, con la riforma dei campionati, rimanere in categoria è arduo. Quattro vittorie soltanto, tre in casa con Bottegone, Valdisieve e Us Livorno, una in trasferta, a Fucecchio, ancora a quota zero. I rosablu detengono la peggior difesa di tutta la "C". I neoarrivati, sinora, non hanno inciso più di tanto; Barbarosa fu decisivo a Fucecchio. Poi, pur essendo il miglior marcatore, non basta.

La classifica: Costone Siena 24 punti; San Vincenzo 20; Prato 18; Sansepolcro e Montevarchi 14; Valdisieve e Us Livorno 12; Union Prato 10; Bama e Bottegone 8; Fucecchio 0.

In teoria il quarto posto è ancora raggiungibile, a sei lunghezze. Ma non bisognerà sbagliare più nulla. Nel frattempo, niente vacanze: il 28 e 29 dicembre la squadra parteciperà al trofeo "Borelli", a Pescia.

Massimo Stefanini