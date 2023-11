Basket - Serie "C» maschile. Bama risorge contro Bottegone. Grinta rosablu, Mencherini super

BAMA

92

BOTTEGONE

82

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 19, Dal Canto 6, Nieri, Bonfanti n.e., Bini Enabulele 15, Galligani 2, Chiarugi n.e., Covino 2, Baroncelli 5, Doveri 18, Michelotti n.e., Mencherini 25. All.: Traversi.

BOTTEGONE PISTOIA: De Leonardo 7, Poli n.e., Magnini 8, Santangelo 10, Pierattini 6, Mati 15, Banchelli 2, Riccio 9, Cukaj 8, Milani 17. All.: Rossi.

Arbitri: Agnorelli di Poggibonsi e Putaggio di Firenze.

Note: parziali 28-16, 49-37, 69-62.

PONTE BUGGIANESE - Il peggior attacco del campionato che produce un fatturato offensivo di oltre 90 punti e il ritorno alla vittoria tanto agognato da un Bama (dopo cinque ko di fila) cuore e grinta, sorretto dal pubblico, entrato gratis alla partita, come promesso dal presidente Sergio Guidi dopo il - 60 rimediato contro il Costone Siena.

Era uno scontro diretto in chiave salvezza e Bini e compagni non se lo sono fatti sfuggire. Senza Chiarugi, con Baroncelli e Dal Canto acciaccati, gli altopascesi si sono trovati in difficoltà fisica. Ma, sull’asse Doveri, Falchi e un super Mencherini, supportati da capitan Bini, è stato costruito il successo. Parte bene il team di coach Traversi con un vantaggio in doppia cifra, ma con difese allegre e gli ospiti rientrano.

Ottima gara in attacco per i rosablu che hanno finito in debito di ossigeno, ma, finalmente, la squadra ha giocato su ottimi livelli. Certo, bisognerà anche migliorare in difesa, ma le rotazioni sono corte. Conditio sine qua non sarà il recupero della migliore condizione fisica di tutti. Mencherini, MVP della partita, gli stessi Falchi e Doveri, erano stati ingaggiati proprio per le loro doti offensive. Certo è che, con Baroncelli e Chiarugi al meglio, le frecce, nella faretra rosablu, aumenteranno notevolmente. Bama in controllo per quasi tutto il match, con un andamento stile montagne russe e Bottegone mai domo che, ogni volta, riusciva a rientrare. Pur con fatica, arriva, però, la vittoria per Bini e compagni.

Adesso è necessario dare continuità a questi due punti: sabato prossimo trasferta a Sansepolcro, contro i Dukes. Occasione da sfruttare.

Mas. Stef.