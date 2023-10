Basket - Serie "C» maschile. Bama travolto dal Costone. Guidi: "Gara vergognosa. Tifosi gratis alla prossima»

BAMA ALTOPASCIO

49

COSTONE SIENA

109

PONTE BUGGIANESE - Meno 60 e record negativo assoluto di punti segnati (il precedente era della seconda giornata di questa stagione, a San Vincenzo, con 52) nella trentennale storia del club.

D’accordo. Era un’altra mission impossibile, contro un avversario forte. Ma, adesso, è evidente che questo Bama sembra un intruso in "C" unica. Sconfitte clamorose contro San Vincenzo e Montevarchi (due matricole), con qualche lampo, tipo i primi 20’ contro Prato Dragons. Aveva illuso la vittoria con Valdisieve. Non è tanto per la quarta sconfitta consecutiva contro un Costone Siena che arrivava al "Palapertini" seconda in classifica e con la miglior difesa, oltre alla patente di favorita, con Prato, per la promozione. Perdere di 60 non ci sta. In nessuna categoria. I rosablu, fin qui, hanno esibito uno dei peggiori attacchi del campionato di "C" unica. Con diversi acciaccati (Covino, Chiarugi, Baroncelli) non è facile nemmeno avere sedute di allenamento toste. La squadra appare anche atleticamente indietro. In ogni caso Bini e compagni dovranno cercare di rimanere attaccati alla maglia, un valore con la "V" maiuscola per il presidente Sergio Guidi che, a caldo ha fatto una dura dichiarazione.

"Chiedo scusa – ha detto – ai tifosi, in 24 anni di presidenza non avevo mai visto una prestazione talmente vergognosa. Mi aspetto che squadra e staff facciano pubblicamente lo stesso. Abbiamo una dignità da difendere. Prossima gara a ingresso gratuito. Non è giusto che i tifosi paghino". Decisioni drastiche? Per ora no. C’è poco tempo per pensare: mercoledì 1° novembre si ritorna sul parquet, con il Bama che sarà impegnato contro Prato Junior alle 21. Poi, domenica 5 novembre, a Ponte Buggianese, arriverà il Bottegone Pistoia. Contro queste due compagini la franchigia del presidente Sergio Guidi deve ritrovare il successo, in una stagione in cui ci sarà da soffrire.

Mas. Stef.