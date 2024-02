Basket - Serie "C» maschile. Bama vince, ma chiude decimo. Ecco con chi sarà alla seconda fase

BAMA ALTOPASCIO

67

BOLDRINI SELLERIA

51

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 5, Cannone 2, Bonfanti, Bini Enabulele 22, Galligani 9, Covino 3, Barbarosa 20, Doveri 6. All.: Traversi.

BOLDRINI SELLERIA FUCECCHIO: Scomparin 1, Foschi 4, Torrigiani 6, Gazzarrini, Seydina 2, Tamburini, Chiti 3, Berti 14, Menichetti 7, Orsucci 2, Ghiarè 12. All.: Rastelli.

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

Note: parziali 16-12, 38-32, 51-44.

PONTE BUGGIANESE - Una partita che il Bama doveva vincere per non lasciare nulla di intentato nell’ultima giornata di regular season, in vista dei play-out salvezza. Fucecchio ha vinto solo una gara in tutta la stagione; i rosablu hanno approcciato bene una partita che è stata tale nel primo tempo, con vantaggio minimo per la Traversi band (ospiti anche ritornati a meno due) e, successivamente, Bini e compagni hanno preso in mano le redini del match, arrivando anche a + 21. Si è giocato inusualmente di sabato sera, mentre ieri si sono disputate le sfide del girone "B". Altopascio va alla seconda fase, dove ci si porta dietro i risultati della prima, con soli quattro punti e va a collocarsi nel raggruppamento a tre squadre.

"Impresa difficile, ma ci proveremo – commenta il presidente Sergio Guidi – Union Prato ha battuto Montevarchi, quinta, pertanto, finiamo al decimo posto". Questo cosa significa? Che il Bama, in questa astrusa formula, giocherà contro le squadre del girone "B", ma nel girone complessivo vengono considerate anche Valdisieve e Union Prato, anche loro a 4 punti e anche loro giocheranno contro le formazioni dell’altro gruppo. Contro valbisentini e lanieri il Bama non giocherà più, ma anche queste due compagini faranno parte del girone.

Bini e compagni se la vedranno, invece, con Juve Pontedera, Don Bosco Livorno, CMC Carrara, Synergy Valdarno, con la seguente classifica (determinata dai punti portati dalla prima fase dalle sfide con le altre concorrenti): Pontedera e Don Bosco 8; Bama, Carrara, Valdisieve, Valdarno e Union Prato tutte a 4. Sette compagini: il Bama avrà andata e ritorno con Pontedera, Don Bosco Livorno, Carrara e Valdarno.

Si riparte domenica 3 marzo. In teoria ne retrocederanno otto su quattordici complessivamente. Ma nei prossimi giorni la Fip delibererà una diminuzione delle retrocessioni.

Mas. Stef.