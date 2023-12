Basket - Serie "C» maschile. Barbarosa trascina il Bama. Fa 33 punti e Fucecchio va ko

BOLDRINI SELLERIA

72

BAMA

78

BOLDRINI SELLERIA FUCECCHIO: Scomaprin 3, Laffitte 14, Torrigiani 16, Gazzarrini 2, Tamburini 3, Berti 13, Chiti 5, Menchetti 2, Orsucci, Tessitori n.e., Ghiarè 14. All.: Rastelli.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 6, Cannone 2, Nieri n.e., Bonfanti n.e., Bini 11, Galligani 8, Covino 4, Baroncelli 3, Michelotti n.e., Doveri 11, Barbarosa 33. All.: Traversi.

Arbitri: De Trane e Natale.

Note: parziali 16-19, 36-36, 54-53.

FUCECCHIO - Barbarosa dice 33 (punti) e il medico rosablu è rassicurato sullo stato di salute di un club che, con il croato, appare rivitalizzato, soprattutto in attacco. Il ventitreenne di Zara costituisce l’ennesima genialata del presidente Sergio Guidi che è andato a scovare, al di là dell’Adriatico, un campioncino che in "C" può fare la differenza.

Si cercava un giocatore con punti nelle mani che sostituisse Mencherini ed è arrivato. Certo serviranno ulteriori conferme, ma, se ne ha messi 33 all’esordio, a poche ore dal suo arrivo, in via Marconi le speranze di salvezza aumentano.

L’iridato a livello universitario era già in forma fisicamente e allenato. Ha bisogno di più tempo, invece, l’altra novità nel roster di coach Traversi, vale a dire Cannone. Sarà anche fondamentale recuperare l’infortunato Chiarugi. E, comunque, dopo aver tributato la giusta apoteosi a Barbarosa, c’è da sottolineare come la quarta vittoria stagionale del Bama (la seconda consecutiva) è arrivata con notevole sofferenza contro l’ultima in classifica e che non ha mai vinto sinora, ancora a quota zero in classifica.

Inizio titubante di Altopascio che, confidando sulle percentuali dei conterranei di Montanelli, invita questi ultimi a tirare da fuori, con Fucecchio che insacca diverse triple.

Gara equilibrata sino all’intervallo. Poi i padroni di casa mettono la freccia per il sorpasso e scavano un gap che sembra decisivo: 69-58. A questo punto Barbarosa decide di vincerla quasi da solo. Firma un controparziale di 11-0 e, poi, ancora per il + 9 Bama che rischia qualcosina nel finale, ma vince.

Sabato inizia il girone di ritorno con la trasferta con Valdisieve, battuto all’andata. Con un Barbarosa così, è lecito sognare.

Mas. Stef.