Basket - Serie "C» maschile. I resti del Bama contro S.Vincenzo. Rosablu incerottato per Traversi

Cannone assente per motivi personali. Nieri, distorsione a una caviglia, ne avrà per un mese. Chiarugi, ormai lungodegente. Questi gli assenti. Ma chi sarà presente, come il croato Barbarosa, non sarà al meglio per acciacchi di natura muscolare che ha accusato anche nella trasferta contro Valdisieve.

Prova davvero difficile per il Bama Altopascio (all’andata fu un successo nettissimo dei labronici) che, oggi pomeriggio, alle 18, riceverà la visita del San Vincenzo, secondo in classifica. Un team, quello tirrenico, che ha sorpreso, da neopromossa, solo quelli che non masticano di basket, essendo lampante l’altissima qualità del roster allestito in estate. A partire da Bianchi, ex serie "B" a Piombino e capocannoniere del campionato, con quasi 22 punti a partita: un’ala micidiale dall’arco; per proseguire con il centro Persico, un 2,08 centimetri anch’egli con un passato importante ai piani di sopra. Proseguendo con Guerrieri, ex Cecina in "B" e in "C" Gold; Mezzacapo, anche lui in uscita da Cecina. Senza contare i vari Bazzano, Bertini, Zanassi e Giovani (ex rosablu).

"E’ stata una settimana difficile – dichiara il coach altopascese Maurizio Traversi – : non siamo mai riusciti ad arrivare a dieci elementi in allenamento. Detto questo, non dobbiamo piangerci addosso, ma reagire da squadra, perché questo dobbiamo dimostrare di essere".

Mas. Stef.