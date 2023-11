Basket - serie "C» maschile. Il Bama Altopascio dura soltanto un quarto: non basta un grande Mencherini

DUKES SANSEPOLCRO

77

BAMA ALTOPASCIO

59

DUKES SANSEPOLCRO: Besana, Spillantini 24, Rossi, Bazani 13, Menchetti, Mihajlovic 12, Alunni 5, Hassan 11, Della Mora 4, Dietrlov 8. Tiezzi ne, Sekrouf. All.: Mameli.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 6, Dal Canto 6, Nieri, Bini 10, Galligani, Covino 5, Doveri 11, Michelotti ne, Mencherini 21. All.: Traversi.

Note: parziali 20-24, 41-34, 62-47.

SANSEPOLCRO - Non basta l’ennesima prova super di Mencherini. Il Bama resiste soltanto il primo quarto. Le circostanze attenuanti non mancano. Come le assenze di Baroncelli e Chiarugi, con Dal Canto recuperato in extremis che, però, non era chiaramente al meglio dal punto di vista fisico. La stranezza è rappresentata, però, dal fatto che i rosablu segnano 24 punti in 10’, i primi della partita, poi ne realizzano appena 35 nei successivi 30’. La difesa dei biturgensi, probabilmente, è salita di colpi, come avrebbe detto il mitico Galeazzi commentando gli altrettanto leggendari fratelli Abbagnale; ma i rosablu devono essere calati in attacco. Altrimenti tutto ciò non si spiega.

I padroni di casa dimostrano di essere una buona squadra, una matricola che naviga nei quartieri alti della classifica. La franchigia del presidente Guidi, invece, non riesce a dare continuità al successo su Bottegone. Inoltre, nella serata in cui tutti si attendono sfracelli dal quotatissimo Hassan (con trascorsi anche in "A2") e dall’argentino Bazani, arriva, invece, una prova stratosferica per gli aretini di Spillantini. Il Bama finisce in testa il primo quarto, ma, nel secondo, subisce un parziale di 21-10 che ribalta il match. Squadre, comunque, a contatto all’intervallo lungo; ma il 21-13 dei locali nel terzo periodo chiude i giochi.

Mas. Stef.