Basket - Serie "C» maschile: play-out. Bama-Bottegone. Oggi il primo round

Si parte. Cominciano i play-out di serie "C". Al via otto squadre, di cui solo tre si salveranno e ben cinque, invece, retrocederanno, anche se, almeno una, quasi sicuramente sarà ripescata. Uno spauracchio che tutti volevano evitare ad inizio stagione, ma che, ovviamente, a qualcuno doveva toccare.

Con molti rimpianti è caduto nella trappola anche il Bama Altopascio che, come da noi anticipato, si è visto cambiare in corsa l’avversario che era maturato sul campo per una vicenda di tasse federali saldate in ritardo. Quindi i rosablu se la vedranno contro Bottegone Pistoia. Se vinceranno la serie, dovranno affrontare altri spareggi; se la perderanno, saranno retrocessi.

Si gioca al meglio delle cinque gare, con inizio oggi, alle 18, al "Palapertini" di Ponte Buggianese. Si ripeterà, sempre a Ponte Buggianese, giovedì 25 aprile, alle 21. Ci si sposterà, poi, per gara tre, a Pistoia, domenica 28, alle 18. Eventuale gara quattro sempre a Bottegone, mercoledì 1° maggio (ore 19.30) ed eventuale gara cinque vedrebbe un ritorno al "Palapertini", domenica 5 maggio, alle 18.

Stagione travagliata, quella rosablu. Infortuni e defezioni nel roster, dei nuovi innesti per tentare di sconfiggere la malasorte. Più l’ulteriore botta di sfortuna che ha tolto dal campo il capitano Bini Enabulele fino a fine stagione. Inutile ripensare ai due matchball salvezza incredibilmente gettati nella spazzatura dal team di Traversi. C’è da parlare del presente e del prossimo futuro. Consapevoli di appartenere ad una piccola-grande storia cestistica: un paese di frontiera, senza un impianto dove potersi difendere ad armi pari, quindi nomade dal 2010. Ma che, nonostante ciò, non è mai retrocesso dal debutto nei seniores (1996).

C’è da lottare e basta. Bisognerà dimostrare, insomma, di essere all’altezza dei colori indossati e di questo tipo di sfide "in or out".

