Basket - Serie "C» maschile. Play-out: ecco il calendario. Il Bama debutta a Carrara

Debutta a Carrara il 3 marzo prossimo il Bama Altopascio nei play-out di serie "C". Poi sarà in casa contro Pontedera, giovedì 7 marzo, alle 21 e meno di quarantotto ore dopo, sabato 9, alle 18.45, sfida a Livorno contro il Don Bosco. Domenica 17 marzo i rosablu affronteranno, invece, il Synergy Valdarno a Ponte Buggianese.

Domenica 24 marzo ancora in casa, per la prima di ritorno del gironcino, contro Carrara; mercoledì 27 marzo, alle 21.15, trasferta a Pontedera. Breve pausa per la Pasqua e il 7 aprile Bini e compagni di nuovo in casa contro Don Bosco Livorno. Conclusione il 14 aprile, con la trasferta di San Giovanni Valdarno.

Pontedera e Don Bosco ripartono da 8 punti (valgono i risultati della prima fase negli scontri diretti); Bama, Carrara, Valdisieve, San Giovanni Valdarno e Union Prato 4. L’impresa, per la franchigia del presidente Sergio Guidi, è difficilissima: bisognerà arrivare tra le prime due. Ma, forse, la "Fip" diminuirà le retrocessioni. Vedremo.

M. S.