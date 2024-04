Basket - serie "c» maschile: play-out, GARA DUE. Bama stregato anche in casa da Valentina’s: ora la retrocessione è a un passo

BAMA ALTOPASCIO

74

VALENTINA’S BOTTEGONE

80

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 15, Cannone 9, Nieri, Bini Enabulele, Galligani 7, Torrigiani 19, Covino 2, Bonfanti, Donati, Barbarosa 22. All.: Traversi.

VALENTINA’S BOTTEGONE: Magnini 2, Santangelo 2, Pierattini 12, Agostini, Mati 2, Cukaj 3, Mucciola, Banchelli, Riccio 25, Delage 15, Milani 14, De Leonardo 5. All.: Milani.

Arbitri: Biancalana e Barone.

Note: parziali 17-17, 31-31, 55-51.

PONTE BUGGIANESE - Il Bama Altopascio è virtualmente retrocesso in serie "D". Sì, d’accordo, c’è ancora gara tre contro Bottegone che è avanti 2-0 nella serie di spareggi play-out, domani, ore 18 (arbitri Baldini di Castelfiorentino e Giannini di Empoli), a Pistoia. Ma in trasferta, decimato dagli infortuni, dopo aver perso le prime due, il destino del Bama pare segnato. Gara due è stata equilibrata. Rosablu, senza Bini e Doveri infortunati, anche avanti; ma, poi, le poche rotazioni hanno fatto il resto. Più sette al 32’. Ma gli ospiti, ancora una volta guidati dall’"ex" Riccio, hanno sorpassato nel finale, contro un Bama stanco. Ne avevano di più.

Inizio con le due squadre che non segnano. Il Bama ha anche il demerito di chiudere all’intervallo con un 3 su 9 ai tiri liberi. A tenere in piedi le speranze altopascesi è Torrigiani, immarcabile nei primi due quarti (chiuderà a 14 a metà gara). Dall’altra parte è il solito Riccio a ringraziare a suon di triple. La sfortuna senza dubbio ha inciso, ma è nel girone di qualificazione in cui è stata gettata alle ortiche la salvezza. Avvio buono, poi la doppia sconfitta, clamorosa, con Carrara in casa e a Pontedera, in un finale gestito malissimo. Ora è troppo tardi. Il Bama retrocederà (prima volta sul campo); poi la decisione sul futuro spetterà a Sergio Guidi e al consiglio direttivo.

Mas. Stef.