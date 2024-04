Basket - Serie "C» maschile: play-out, gara tre. Bama perde ancora e retrocede. Ora il futuro del club è da definire

VALENTINA’S

101

BAMA

79

VALENTINA’S BOTTEGONE: Magnini, Santangelo 6, Pierattini 7, Mati 15, Cukaj 15, Agostini, Banchelli 4, Riccio 20, Delage 9, Milani 9, De Leonardo 16. All.: Milani.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 2, Cannone 12, Nieri, Bonfanti, Galligani 13, Torrigiani 16, Covino 4, Donati 2, Barbarosa 30. All.: Traversi.

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Giannini di Empoli.

Note: parziali 26-20, 55-36, 76-46.

PISTOIA - Il Bama Altopascio retrocede in serie "D". Lo fa per la prima volta sul campo, al termine di una stagione maledetta – con giocatori che si sono trasferiti per motivi di lavoro, altri che hanno smesso – , ma, soprattutto, a causa di un roster decimato dagli infortuni.

In gara tre e sotto 2-0, senza capitan Bini e privi di Doveri, gli altoapascesi hanno dovuto subire ancora la malasorte: si sono fatti male pure Covino (a metà del secondo quarto, problema ad una mano) e Cannone. Il giorno più triste di questi 35 anni di storia rosablu. E pensare che il presidente Sergio Guidi festeggia, per modo di dire, i 25 anni di presidenza, le nozze d’argento. Certamente non è stata solo sfortuna. Ci sono pure i demeriti di una squadra che, nel girone di qualificazione, avrebbe potuto tranquillamente arrivare tra le prime tre e salvarsi senza disputare i play-out. Gettate alle ortiche gare come quelle con Carrara e Pontedera, con pessima gestione del finale. Da lì in poi il calvario. Nelle tre sfide con Bottegone c’è stata partita solo nella seconda.

Ieri sfida durata un quarto: rosablu sotto già quasi di un ventello all’intervallo lungo, con una difesa di livello basso e senza intensità. Guidi ci ha provato, con gli innesti di Donati, Torrigiani e Barbarosa: non è bastato. Ora pausa di riflessione e di analisi se continuare o meno. Ma tutto sarà deciso dopo il 30 giugno.

Mas. Stef.