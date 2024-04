Basket - Serie "C» maschile: play-out, gara uno. Bama si fa incantare da Valentina’s e va ko. Inizia male l’avventura finale, giovedì gara due

BAMA

78

VALENTINA’S

91

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 2, Cannone 9, Nieri 5, Bonfanti, Galligani 17, Torrigiani 5, Covino 6, Donati 4, Barbarosa 19, Doveri 11. All.: Traversi.

VALENTINA’S BOTTEGONE PISTOIA: Magnini 9, Santangelo 12, Pierattini 14, Agostini, Mati 11, Cikaj 8, Mucciola, Banchelli 6, Riccio 22, Delage, Milani 8, De Leonardo 1. All.: Milani.

Arbitri: Cignarella di Pisa e Barbanti di Livorno.

Note: parziali 16-19, 35-42, 51-69.

PONTE BUGGIANESE - Gara che dura solo fino all’intervallo lungo e altra Waterloo rosablu che ritornano in partita nel terzo quarto, per un paio di volte a -4, ma che, poi, subisce complessivamente un parziale di 16-27 nel terzo periodo e game over. Inoltre piove sul bagnato, anzi grandina. Sì, perché, dopo il serio infortunio a capitan Bini Enabulele, si è fatto male anche Doveri (problema ad un ginocchio che dovrà essere valutato nei prossimi giorni).

Bottegone buona squadra (avrebbe dovuto essere Monsummano l’avversaria, cambiata per le penalizzazioni dovute al ritardato pagamento delle tasse federali per alcune società), con l’"ex" Riccio ad imperversare.

La sintesi del match nelle parole, severe ma realistiche, del presidente Sergio Guidi: "Partita insufficiente sotto tutti i punti di vista; c’è poco da commentare. In una gara da dentro o fuori, negli spareggi, se prendi 91 punti, vuol dire che ha funzionato niente, soprattutto in difesa. Siamo ritornati vicini ai nostri avversari, ma senza scoccare mai la scintilla giusta". Ma sono le parole successive del massimo dirigente altopascese quelle più preoccupanti.

"La squadra – afferma Guidi – è sfiduciata, già retrocessa mentalmente. Possiamo provare a ribaltarla, ma, se non ci crediamo, diventa impossibile. Un’ annata così non la ricordo, con demeriti nostri, ma anche tanta sfortuna". In effetti tra giocatori che si sono trasferiti per motivi di lavoro (Mencherini, uno dei migliori), chi ha smesso (Baroncelli), chi si è fatto male, non c’è stato niente da fare, nonostante gli innesti di Barbarosa, Donati e Torrigiani. Ora evitare quella che sarebbe la prima retrocessione sul campo della storia rosablu, diventa impresa titanica. Gara due, sempre a Ponte Buggianese, giovedì 25 aprile, alle 21.

Mas. Stef.