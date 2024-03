Basket - Serie "C» maschile: poule salvezza. Bama Altopascio: non ti resta che vincere ancora. Oggi al "Palapertini» la sfida con il Synergy

Nessuna alternativa. C’è solo un obiettivo. Vincere. Appuntamento fondamentale, oggi, al "Palapertini" di Ponte Buggianese, alle 18, per il Bama Altopascio, nel girone di qualificazione gruppo "E" per la salvezza diretta in serie "C". Bisogna arrivare nelle prime tre per mantenere la categoria, da un lato e l’orgoglio di non essere mai retrocessi sul campo dall’altro, per i colori rosablu.

Retrocedere, non solo infangherebbe questo primato, ma, aspetto più importante, metterebbe anche a rischio probabilmente la prosecuzione dell’attività, almeno a livello seniores. Nascerebbero senza dubbio interrogativi, senza palazzetto e senza aiuti, per il presidente Sergio Guidi. Ma di questo ne riparleremo. Ospite del team di coach Traversi sarà la Synergy Valdarno. La classifica dei concittadini del Masaccio è abbastanza deficitaria (4 punti), mentre il Bama è nel gruppone a ridosso delle due capoliste. Un terzo posto in coabitazione con Valdisieve e Prato molto ambìto, visto che è l’ultima piazza utile per la salvezza diretta. Ecco perché serve una vittoria per continuare a inseguire un traguardo che, ad un certo punto della stagione, sembrava una chimera. Facile a dirsi, ma non a farsi.

Il team di Baggiani ha debuttato con due sconfitte al termine di due battaglie: una dopo un overtime a Prato ed una maturata negli ultimi 50’’, in casa, con Valdisieve. Servirà un Bama in versione superconcentrata, certamente non quello molle e svagato visto nella scoppola rimediata a Livorno dal Don Bosco. Occhio al centro avversario Quaglia, sempre oltre il ventello in questa seconda fase; ma attenzione anche ai vari Marchionni, Bianchi, Innocenti, Morandini e Ceccherini. Nonché al nuovo arrivo: il gaucho D’Arrigo. Soprattutto attenzione a quale versione i rosablu mostreranno sul parquet. Perdere in casa sarebbe una zavorra pesantissima nella classifica di Bini & co. Arbitreranno Cignarella e Barbanti.

Ricordiamo la classifica attuale: Don Bosco Livorno 12; Juve Pontedera 10; Valdisieve, Bama, Union Prato 8; San Giovanni Valdarno e Carrara 4. Le prime tre si salvano direttamente; le altre alle "forche caudine" degli ulteriori play-out in questa formula così astrusa.

Massimo Stefanini