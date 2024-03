Basket - serie "c» maschile: poule salvezza. Bama deve battere la Juve per sperare ancora di evitare i play-out finali

Non ci voleva. Una battuta d’arresto che complica il cammino verso la salvezza diretta del Bama Altopascio. Senza dubbio ci sono giustificazioni al ko contro Carrara, squadra che potrà arrivare solo penultima.

La prima è il problema fisico di Barbarosa che si spera possa recuperare per il match delicatissimo di questa sera, ore 21.15, a Pontedera, contro la Juve (arbitri Profeti di Rosignano e Giachi di Firenze) nella seconda giornata di ritorno della poule salvezza. Battere il team della Valdera, già superato all’andata 78-67, significherebbe rilanciarsi verso quelle tre prime posizioni del gironcino che conducono in... paradiso.

Attualmente Valdisieve, Union Prato e Don Bosco Livorno guidano con 12 punti, Bama e Pontedera seguono a 10. Carrara a 6 e San Giovanni Valdarno a 4, lottano solo per evitare l’ultimo posto. Rosablu adesso quarti. In questo momento sarebbero condannati ai play-out. Ci sono ancora tre gare da disputare, compresa quella di stasera. Perdere significherebbe quasi il game over (anche se non per la matematica) e, quindi, è necessario che Bini e compagni lottino per un solo risultato: la vittoria. Peccato, perché battendo Carrara in casa la corsa sarebbe stata molto più semplice.

Pontedera, guidata da coach Parcesepe, ha disputato un ottimo campionato, sfiorando il quarto posto finale. Unisce la verve e la tecnica dei fratelli Maltomini, di Regoli e del giovane Lemmi alla fisicità di Minteh, nonché l’esperienza di Raugi, Lazzeri (rosablu nel 2014) e Davide Doveri, ad Altopascio nella splendida cavalcata culminata con la vittoria della "C" Silver nel 2021-2022. Curiosità: Davide è fratello di Samuele, attualmente nel Bama. Una sfida tra fratelli, dunque, che all’andata si sono pure marcati a vicenda. Ma, purtroppo, non ci sarà alcun spazio per i sentimentalismi.

Mas. Stef.