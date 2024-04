Basket - Serie "C» maschile: poule salvezza. Bama ko all’overtime. Dovrà fare i play-out

BAMA

82

TOSCANA FOOD

90

(d1ts)

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 6, Cannone 15, Nieri, Bonfanti, Bini Enabulele 12, Galligani 8, Torrigiani 9, Covino 3, Donati, Barbarosa 13, Doveri 16. All.: Traversi.

TOSCANA FOOD DON BOSCO LIVORNO: Ciano 14, Bandini 4, Bianchi, Tartamella 23, Idone, Giachetti 9, Regoli 7, Di Dato, Deri 14, Di Sacco 7, Balestri 12. All.: Barilla.

Arbitri: Montano di Monteriggioni e Collet di Castelnuovo Berardenga.

Note: parziali 14-14, 35-35, 56-64, 77-77.

PONTE BUGGIANESE - Terzo ko di fila per il Bama, ora matematicamente costretto ai play-out, quelli veri. Vere "forche caudine" in cui non basterà nemmeno vincere la prima fase. Tutto ciò con l’aggiunta dell’infortunio a Bini Enabulele (distorsione a una caviglia). Ha provato anche a rientrare, ma inutilmente: in settimana dovrà essere rivalutato.

Contro i labronici tutto sommato una buona gara dei rosablu che hanno gettato alle ortiche la salvezza diretta nei ko con Carrara (approccio sbagliato) e Pontedera (scelte sciagurate nel finale). Testa a testa finito all’overtime, con soli cinque punti realizzati nel supplementare. L’impresa della salvezza diretta sarebbe stata difficilissima anche con la vittoria. Adesso bisogna pensare al futuro.

Intanto, nell’ultimo turno di questo mini-gironcino, diventa importante anche la gara di S.Giovanni Valdarno, per capire se Bini e compagni arriveranno quarti o quinti. In caso di sconfitta in Valdarno, il Bama si classificherebbe quinto e spareggerebbe con la sesta dell’altro girone (Cus Pisa o Fucecchio; più probabile quest’ultima). In caso di vittoria sulla Sinergy nell’ultimo turno e sconfitta di Pontedera contro Union Prato, la truppa di Traversi arriverebbe quarta e se la vedrebbe, presumibilmente, con Monsummano. In entrambi i casi sarà una serie tre su cinque da vincere. Chi perde retrocede, chi vince dovrà fare ulteriori spareggi con la vincente dell’altra serie. Ecco perché era fondamentale arrivare tra le prime tre, obiettivo alla portata, ma fallito. Ora inizia il calvario.

Mas. Stef.