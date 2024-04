Basket - Serie "C» maschile: poule salvezza. Bama perde anche con la Synergy. Ora play-out con Monsummano

SYNERGY VALDARNO

63

BAMA ALTOPASCIO

50

SYNERGY VALDARNO: F. Mesina n.e., Coppi 1, Lanucci 9, G. Mesina 2, Coradeschi 2, Bianchi 5, Quaglia 11, Innocenti 7, Ceccherini, Morandini 16, Mancini 10, Rossini n.e.. All.: Baggiani.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 7, Cannone 3, Nieri 3, Galligani 6, Torrigiani 8, Covino 2, Donati, Bonfanti n.e., Barbarosa 10, Doveri 11. All.: Traversi.

Arbitri: Russo e Putaggio di Firenze.

Note: parziali 16-12, 29-25, 44-35.

SAN GIOVANNI VALDARNO - L’ultima giornata del girone "E" della poule salvezza certifica il quinto posto del Bama Altopascio che, quindi, incontrerà la sesta dell’altro raggruppamento: Monsummano. Si parte domenica prossima, poi si giocherà il 25 aprile. Chi vince tre gare su cinque, prosegue negli spareggi; chi perde la serie, retrocede. Una curiosità: non ci sarà fattore campo, perché, entrambe senza palazzetto, giocano di solito le partite casalinghe al "Palapertini" di Ponte Buggianese. Molti rimpianti per una salvezza che avrebbe potuto essere agguantata in questa fase, arrivando nelle prime tre.

Nell’ultima prova, senza capitan Bini (stagione finita), match in equilibrio solo nei primi due quarti. Dopo l’intervallo lungo il fattore "M", Morandini e Mancini, ha fatto la differenza per i valdarnesi che lottavano per non arrivare ultimi. Una stagione storta, sia sotto forma di infortuni, ma anche con molte traversie non prevedibili, con giocatori che si sono trasferiti per lavoro (Mencherini), o che hanno smesso (Baroncelli) e molte altre situazioni.

Adesso bisogna resettare, perché comincia un altro campionato. C’è ancora da lottare, per evitare quella che sarebbe la prima retrocessione sul campo nella storia della franchigia.

Mas. Stef.