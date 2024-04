Basket - Serie "C» maschile: poule salvezza. Bama prova a evitare i play-out. Stasera primo round a Pontedera

Il Bama Altopascio, questa sera, ore 21, al "Palapertini" di Ponte Buggianese (arbitri Montano di Monteriggioni e Collet di Castelnuovo Berardenga), ospita Don Bosco Livorno nella fase salvezza della serie "C", penultima giornata. Una gara assolutamente da vincere per i rosablu, reduci da due brutte partite, con relative sconfitte, contro Carrara e Pontedera. Mancano 80 minuti al termine e gli altopascesi, purtroppo, con le sconfitte di cui sopra, hanno trasformato la situazione da ottima a molto problematica.

La classifica recita: Union Prato 14 (con i lanieri che ospiteranno Carrara); Pontedera, Valdisieve e Don Bosco Livorno 12 (labronici con una partita in meno che recupereranno il 10 aprile contro Valdisieve); Bama 10. Più staccate: Carrara 6 e San Giovanni Valdarno 4. Le prime tre si salvano direttamente. Il team di coach Traversi adesso è quinto. In teoria c’è ancora qualche speranza di salvezza diretta per Bini e compagni che, però, deve essere legata a risultati favorevoli dagli altri campi.

Il tutto unito a un due vittorie su due che, al momento, sembra un ostacolo non da poco. Superare i giovani, talentuosi ed atletici livornesi, in lizza nei campionati nazionali Under 19, sarà un compito difficilissimo, come dimostra la "rullata" (meno 28) subita, seppur con molte attenuanti, nella gara di andata al "Palamacchia". Dopo il match con il team labronico, i rosablu saranno di scena sull’ostico parquet di San Giovanni Valdarno. Insomma, da una situazione a tinte rosablu, si sta virando verso una tonalità color fumo di Londra, come ha dichiarato il presidente Sergio Guidi.

I verdetti stanno arrivando. Già questa sera il primo. Se la franchigia del presidente Guidi dovesse perdere e Valdisieve superare Synergy Valdarno, Altopascio sarà condannata ai play-out finali. In caso di successo, invece, tutto rimandato all’ultima giornata del 14 aprile.

Nel frattempo, da segnalare un altro partner per il club rosablu: si tratta dell’azienda "Diversi Impianti", fondata da Leonello Diversi nel 1977, con sede in località Zinepri, a Gallicano.

Mas. Stef.