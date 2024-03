Basket - Serie "C» maschile: poule salvezza. Bama vuol battere Carrara, Barbarosa in dubbio

Battere Carrara, pur con Barbarosa in dubbio e osservare i risultati degli altri. E’ il doppio impegno per il Bama Altopascio che, oggi, alle 18, al "Palapertini" di Ponte Buggianese (arbitri Mattiello di Buggiano e Fabbri di Campi Bisenzio), inizia il ritorno del gironcino di qualificazione della poule salvezza. La classifica è la seguente: Don Bosco Livorno 12; Bama, Union Prato, Pontedera e Valdisieve 10; staccate, ormai, Carrara e San Giovanni Valdarno con 4.

Le prime tre si salvano direttamente. Sono in cinque a lottare: tre gioiranno, mentre due dovranno passare attraverso le "forche caudine" di altri complicati e difficili spareggi. Per i rosablu, intanto, è necessario vincere e portarsi a quota 12. Una tra Valdisieve e Pontedera rimarrà a 10, visto che si affrontano tra loro; mentre, forse, sarebbe più conveniente che Don Bosco espugnasse Prato.

Prima di seguire questi calcoli, però, bisogna vincere contro i marmiferi. Apuani già superati a domicilio nel match di andata (83 a 68), ma, comunque, avversari pericolosi. Sono, ormai, tagliati fuori dalla corsa per la salvezza diretta, ma lottano con San Giovanni Valdarno per evitare l’ultimo posto del girone, obiettivo che, se raggiunto, probabilmente consentirebbe di incontrare nei play-out avversari molto più abbordabili.

Giova ricordare, inoltre, che, nella gara di andata, il team di coach Bertieri era privo di Sequani, miglior marcatore della squadra e che, per lunghi tratti, l’incontro si è sviluppato su vantaggi esigui per gli altopascesi.

Se a ciò aggiungiamo la forte distorsione a una caviglia subita da Barbarosa – sgradito cadeau a seguito di un fallo avversario nell’ultimo match – , la sommatoria dei fattori di cui sopra porta ad una sola conclusione: la formazione di coach Traversi dovrà essere concentrata, tosta ed organizzata per continuare ad alimentare il sogno salvezza che rappresenterebbe, senza dubbio, una vera impresa, dopo tutto ciò che è accaduto in questa stagione, tra infortuni, giocatori ritirati o trasferitisi per motivi di lavoro.

Mas. Stef.