Basket serie c maschile. Sim Tel crolla sul finale col S.Vincenzo

Terza sconfitta casalinga per la Union Basket Prato targata Sim Tel in serie C maschile. Amaro in bocca per i ragazzi di coach Paoletti, battuti sulla sirena da Basket San Vincenzo per 76-74 e costretti a scivolare in terzultima posizione, a quota 14 punti. Prima parte di gara equilibrata, con gli ospiti di San Vincenzo che partono meglio, ma con i pratesi che riescono a rimanere incollati nel punteggio e chiudono sotto 23-24 alla prima sosta. Poi si va negli spogliatoi con l’Union Basket Prato in svantaggio 41-44. Al rientro le difese concedono un po’ meno, la Sim Tel prova a scappare con le triple di Vignozzi Bellandi e Corsi e il tabellone segna 58-49 per i pratesi. Poi qualcosa si inceppa e San Vincenzo, visti gli errori pratesi, ne approfitta per andare all’ultima sosta col naso avanti (58-61). Nell’ultimo quarto la gara si combatte punto a punto, ma alla fine a spuntarla sono gli ospiti. Il tabellino Sim Tel: Vignozzi 12, Beladinelli ne, Bogani 11, Bonetti 4, Corsi 31, Zaffina, Guasti, Bellandi 6, Cavicchi 6, Dionisi 4, Simoncini n.e. All. Paoletti.

L.M.