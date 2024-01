Basket - Serie "C» maschile: turno infrasettimanale. Bama ritrova il Cannone contro Montevarchi. Rosablu: da stasera comincia il "tour de force»

Tutto in nove giorni. O quasi. Se nel film di Landis era tutto in una notte, quella di stasera è già una prova fondamentale per il Bama Altopascio. Rientra Cannone, dopo due gare di assenza, più la chilometrica sosta da metà dicembre. Barbarosa ha un risentimento, ma dovrà, per forza, giocare. Lungodegenti, ormai, Nieri (foto) e Chiarugi (che saranno ancora out).

Un calendario, quello della serie "C", alquanto bizzarro: prevede quattro impegni ravvicinati stile Eurolega o NBA, quella al di là dell’Oceano. Si comincia stasera, con Montevarchi ("Palapertini" di Ponte Buggianese, ore 20.30); quindi, domenica 13 gennaio, in casa dell’inarrivabile Costone Siena (i francesi direbbero "hors categorie", come certe salite del Tour de France). Sarà, quindi, di nuovo "big thursday" giovedì 18 gennaio, a Ponte Buggianese, con Union Basket Prato (partita da vincere assolutamente), per finire con sabato 20, a Bottegone, altro spareggio salvezza.

Urge mettere più fieno in cascina possibile nei tre incontri di cui sopra (Siena, come detto, servirà come allenamento), onde evitare ulteriori sinistre complicazioni alla classifica già complicata.

Intanto c’è da vedersela con un’ottima squadra come Montevarchi che ha fatto soffrire per oltre tre quarti, appunto, il Costone Siena, nella finale di Coppa Toscana, alcuni giorni fa. Un team affiatato e collaudato che lotta per il quarto posto e che fa di intensità, corsa e "garra charrua" (tenacia e forza) le proprie caratteristiche. Quelle peculiarità che sono mancate più di ogni altra cosa al Bama fino ad adesso. All’andata i rosablu lottarono per 25’, arrivando a -1 (46-45); poi si sciolsero, subendo un parziale di 41 a 21 in 15’: 87-66 alla fine. L’infermeria, di certo, non aiuta. Ma serve, comunque, reagire.

Mas. Stef.