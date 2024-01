Basket Serie C maschile. Union, dopo il ko arriva il riscatto col Fucecchio

Settimana di alti e bassi per l’Union Basket Prato targata SimTel in serie C maschile. Dopo la sconfitta incassata sul campo di Ponte Buggianese contro Altopascio (69-55 il risultato finale in favore dei padroni di casa) i pratesi si sono riscattati con una grande vittoria casalinga per 73-54 contro Fucecchio, salendo a 14 punti in classifica. Partiamo dalla sconfitta con Altopascio. Prato parte bene, con le iniziative di Biagi e di Lanari, Altopascio risponde con Barbosa e Doveri, per il 15-19 di fine primo quarto. Nel secondo periodo i locali trovano 7 punti consecutivi di Baroncelli; Bini sotto le plance trova poca resistenza e il solito Barbosa riaggancia la Union, che si affida alle triple di Corsi Vignozzi e Bellandi (37-37 all’intervallo lungo). Al rientro dagli spogliatoi la Sim Tel si inceppa: la difesa concede troppo e l’attacco non esegue a dovere. I quattro punti di Biagi con bomba sulla sirena sembrano tenere Prato ancora nella partita, ma la scossa non arriva e l’ultimo quarto scivola via senza nessun sussulto. Pronta riscossa invece per i pratesi nel match di domenica scorsa, vinto agevolmente contro Fucecchio. Partita approcciata bene dalla Sim Tel: Corsi si abbatte su Fucecchio, 14 a 0 di parziale e match subito indirizzato sui binari giusti nel primo quarto. La squadra ospite però non si fa travolgere e rosicchia punti per il 26-17 di fine periodo. Prato continua a macinare nel secondo quarto andando all’ intervallo lungo sul 43-26. Coach Paoletti gira i suoi giocatori, gestendoli nonostante i vari acciacchi e tenendo tutti sulla corda. Nella seconda parte di gara l’Union Basket cala un po’ di intensità e il match è equilibrato con Ghiarè per gli ospiti che realizza dalla distanza (23 punti). Bogani e Vignozzi tengono un margine di sicurezza in favore dei pratesi e alla fine Il tabellone segna 73-54, al termine di una gara ben approcciata e sostanzialmente ben gestita, con un ottimo Corsi all’avvio.

L.M.